Нам запропонували кінець липня, але ще немає конкретних днів, - Кулеба про візит Зеленського у Вашингтон

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".



"Ще дати немає. Нам було запропоновано кінець липня, але ми не отримали ще конкретних днів, коли цей візит відбудеться. Втім, ми чекаємо підтвердження дати вже незабаром. Американська адміністрація вже активно працює з нами над підготовкою цього візиту", - сказав Кулеба.



За його словами, в центрі уваги візиту буде питання безпеки, тобто нормандський формат, Донбас, Крим, питання американських інвестицій в Україну та розвиток торгівлі, питання реформ в Україні.



"Але, крім зустрічі з адміністрацією США, ще буде багато інших заходів. Будуть контакти по лінії МВФ, будуть зустрічі з громадою, з американським бізнесом. Тому це не просто візит до президента Байдена - це візит в Америку в широкому сенсі", - сказав глава МЗС.

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