Про це інформує Служба безпеки України.

Військова контррозвідка Служби викрила двох агентів головного управління генштабу ЗС Росії: "Зловмисники збирали розвіддані про місця можливої дислокації та переміщення підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ на території регіону".

Повідомляється, що затримані громадяни РФ – уродженець Одеси, який служив у росармії, брав участь у бойових діях у Чечні та його дружина. Зловмисників відправили в Україну ще у 2018 році, нині вони мали посвідки на проживання.

До 24 лютого родина ворожих агентів збирала дані про суспільно-політичну ситуацію в регіоні та розширювала коло знайомств для виконання подальших завдань.

З початку повномасштабного вторгнення затримані на Херсонському напрямку намагалися виявити позиції зенітно-ракетних комплексів Crotale і розташування польових артскладів з боєприпасами до ЗРК: "Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для здійснення повітряних ударів ракетами класу "Калібр" або "Кінжал" по українських військових об’єктах".

Дані агенти відправляли жителю Севастополя, очільнику благодійного фонду та ексспецназівцю РФ, який працює "під прикриттям" у ГРУ.

Нині росіянам повідомили про підозри у шпигунстві. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 7 грудня СБУ звітувала про затримання в Одесі агента Росії, який намагався розвідати розміщення українських протикорабельних ракетних комплексів "Нептун" для подальшої передачі ворогу.

Тоді ж повідомляли, що СБУ викрила в Херсоні колишнього правоохоронця, який допомагав створювати підрозділ ФСБ. Пополічник країни-агресора підшукував у Херсоні "однодумців", яким пропонував вступити до лав підрозділу російських спецслужб.

СБУ затримала в Києві колишню голову Куп'янської РДА, яка підтримала росіян під час окупації регіону та брала участь у підготовці псевдореферендуму на Харківщині.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb