У Херсоні викрили колишнього правоохоронця, який допомагав створювати підрозділ ФСБ

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Українська спецслужба затримала у звільненому Херсоні місцевого мешканця, який під час окупації міста допомагав кадровим співробітникам ФСБ налагоджувати діяльність "місцевого" підрозділу російської спецслужби.

Цей окупаційний орган під назвою "государственная служба безопасности" мав виконувати завдання москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму на території регіону.

Встановлено, що пособник агресора підшукував "однодумців", яким пропонував вступити до лав "филиалу" ФСБ. Також він займався формуванням агентурного апарату російської спецслужби, який мав проводити розвідувально-підривну діяльність на півдні України.

За даними слідства, зловмисником виявився колишній місцевий правоохоронець, який звільнився з органів ще у 2010 році. Перед початком повномасштабного вторгнення росіяни запросили його допомогти у зборі інформації про суспільно-політичну обстановку в Херсоні. А під час тимчасової окупації обласного центру на поплічника загарбників вийшов його російський куратор, з яким він потім координував свої злочинні дії.

Правоохоронцями також встановлено, що для підбору "кандидатів" до лав підконтрольного москві "ГСБ" він використовував власні зв’язки серед колишніх представників силових структур. В обмін на співпрацю агресор пообіцяв зловмиснику керівну "посаду" у псевдооргані окупантів.

Зазначається, що після звільнення Херсону він намагався "залягти на дно" для уникнення правосуддя. Проте СБУ встановила його місцезнаходження і затримала.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за вчинення злочину, а суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.