Намагалися влаштуватися до держустанов на підконтрольних Україні територіях: СБУ затримала колаборантів з Луганщини
Служба безпеки України затримала двох колаборантів з Луганської області, які намагалися влаштуватися в державні установи у прикордонних регіонах України
Про це інформує СБУ.
Затримали двох колишніх працівників створених росіянами "відділень пенсійного фонду ЛНР" у захоплених Сватівському та Білокуракинському районах Луганщини. Вони прибули на підконтрольну Україні територію і отримали статус переселенців зі сходу.
Один із них намагався влаштуватися працювати в регіональний підрозділ Пенсійного фонду. Другий хотів увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрації у поблизу кордону з Росією. Обидва приховували співпрацю з ворогом.
Зловмисники у разі успішного виконання поставленої росіянами задачі могли отримати доступ до закритої інформації. Її вони могли передати російським загарбникам. Утім СБУ своєчасно викрила та затримала колаборантів.
Наразі обом зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
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