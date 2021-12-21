Намагався передати РФ секретні дані про протиповітряну оборону України: СБУ затримала експосадовця ЗСУ

Про це повідомляє пресцентр СБУ.



Для передачі таємної інформації він планував виїхати до Росії нібито до родичів.



У зловмисника вилучили незаконно одержані матеріали щодо організації системи управління військами Протиповітряної оборони України.



Слідство з'ясувало, що колишній військовий збирав інформацію на роботі й незаконно копіював закриті оборонні відомості через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу.



Отримані матеріали він зберігав удома.







Під час обшуків у житлі експосадовця правоохоронці виявили флеш-носії з таємною військовою інформацією, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.



Чоловіку планують повідомити про підозру в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).



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