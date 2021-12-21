Намагався передати РФ секретні дані про протиповітряну оборону України: СБУ затримала експосадовця ЗСУ
На Дніпропетровщині викрили ексспівробітника підрозділу Повітряних сил ЗСУ, який спробував передати спецслужбам РФ секретні дані щодо системи управління протиповітряною обороною України
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Для передачі таємної інформації він планував виїхати до Росії нібито до родичів.
У зловмисника вилучили незаконно одержані матеріали щодо організації системи управління військами Протиповітряної оборони України.
Слідство з'ясувало, що колишній військовий збирав інформацію на роботі й незаконно копіював закриті оборонні відомості через протиправне втручання в автоматизовані інформаційні системи підрозділу.
Отримані матеріали він зберігав удома.
Під час обшуків у житлі експосадовця правоохоронці виявили флеш-носії з таємною військовою інформацією, комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.
Чоловіку планують повідомити про підозру в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).
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