Намагався підпалити храм УПЦ на Запоріжжі: агента терористів "ДНР" засуджено до семи років позбавлення волі

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За даними слідства, метою зловмисника була "дестабілізація ситуації у регіоні на релігійній основі".



СБУ встановила, що бойовики терористичної організації "ДНР" напередодні надання Томосу Православній церкві України намагалися спровокувати конфлікт на релігійному ґрунті.



За інформацією держоргану, псевдоспецслужба терористів найняла мешканця Запоріжжя, який за 30 тис. грн погодився вчинити злочин - організувати підпал храму Апостола Івана Богослова, що належить УПЦ.



"Однією з ключових вимог було розповсюдження у ЗМІ відео пожежі, яка б мала трактуватися як напад на місцеву церковну громаду УПЦ мирян новоствореної Православної церкви України", - йдеться в повідомленні.



Співробітники СБУ "на гарячому" затримали організатора злочину та його спільників під час спроби підпалу храму.



Суд визнав винним організатора підпалу за ч. 2 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на організацію вчинення терористичного акту) КК України і виніс вирок - 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, двох учасників терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" заочно засудили до 10 років позбавлення волі за матеріалами контррозвідки Служби безпеки.