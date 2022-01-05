Чотири роки воювали проти України: двох терористів "Л/ДНР" заочно засудили до 10 років позбавлення волі
Двох учасників терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" заочно засудили до 10 років позбавлення волі за матеріалами контррозвідки Служби безпеки
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"За матеріалами контррозвідки СБУ двох бойовиків незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" заочно засуджено до 10 років позбавлення волі. Бойовики протягом чотирьох років воювали проти України", - ідеться в повідомленні.
За даними слідства, у 2014 році двоє громадян України приєдналися до терористичних організацій, чинили збройний супротив силам АТО/ООС та обстрілювали позиції українських військових.
Крім цього, задокументована участь фігурантів у боях в Донецькій та Луганській областях.
Суд визнав обох бойовиків винними у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України. Вирок набув законної сили. Зловмисники оголошені в розшук.
- Нагадаємо, на Донеччині судитимуть жителя Горлівки, який звинувачується в організації псевдопатріотичного дитячого клубу в "ДНР", де навчав дітей воювати.
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