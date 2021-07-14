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НАНУ припускає спалах коронавірусу в Україні

14 липня, 2021 середа
10:27
Суспільство

Вчені Національної академії наук України заявили про можливий спалах коронавірусу

Про це йдеться в прогнозі НАН.

Як зазначається, середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 476 осіб на день (за два тижні зменшилася на 23%), середня кількість летальних випадків дорівнює 19 смертей на день у середньому за останній тиждень. 

У НАН наголошують, що спостережувана летальність зросла і становить близько 3,5% для дат 3-4-тижневої давнини.

“Певну стурбованість викликає стрімке падіння середнього віку хворих і померлих. Такий демографічний зсув може вказувати на майбутнє зростання захворюваності”, - йдеться в повідомленні.

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нан україни
прогноз
спалах захворюваності
Коронавірус
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