НАНУ припускає спалах коронавірусу в Україні
Вчені Національної академії наук України заявили про можливий спалах коронавірусу
Про це йдеться в прогнозі НАН.
Як зазначається, середня кількість нових виявлень в Україні зменшилася до 476 осіб на день (за два тижні зменшилася на 23%), середня кількість летальних випадків дорівнює 19 смертей на день у середньому за останній тиждень.
У НАН наголошують, що спостережувана летальність зросла і становить близько 3,5% для дат 3-4-тижневої давнини.
“Певну стурбованість викликає стрімке падіння середнього віку хворих і померлих. Такий демографічний зсув може вказувати на майбутнє зростання захворюваності”, - йдеться в повідомленні.
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