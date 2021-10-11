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Головна Кримінал Напад на журналістів "Схем": Мецгера відправили під нічний домашній арешт

Напад на журналістів "Схем": Мецгера відправили під нічний домашній арешт

11 жовтня, 2021 понедiлок
16:21
Кримінал Євген Мецгер

Голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера через напад на журналістів у власному кабінеті під час інтерв'ю відправили під нічний домашній арешт

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Мецгеру обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Так, йому інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а також незаконне утримання людей.

Також запобіжний захід у вигляді домашнього нічного арешту обралу директору департаменту інформполітики банку Володимиру Пікалову.
 

  • Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.
  • В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".
  • В Офісі президента виступили за відсторонення Євгена Мецгера з поста голови правління "Укрексімбанку".
  • Згодом, прокуратура вручила підозру відстороненому голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру.

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напад
Укрексімбанк
напад на журналістів
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