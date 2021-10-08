Напад на журналістів "Схеми": керівнику "Укрексімбанку" повідомили про нову підозру

Про це передає прокуратура Києва.

"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 8 жовтня 2021 року повідомлено про нову підозру одному з керівників державного банку у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми", - йдеться в повідомленні.Йому інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.Слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.

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