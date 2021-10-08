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Напад на журналістів "Схеми": керівнику "Укрексімбанку" повідомили про нову підозру
Голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру вручили нову підозру у справі нападу на журналістів програми "Схеми"
Про це передає прокуратура Києва."За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва 8 жовтня 2021 року повідомлено про нову підозру одному з керівників державного банку у межах провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми", - йдеться в повідомленні.
Йому інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів та незаконне утримання людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні тривають.
- Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.
- В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".
- Згодом, "Схеми" відновили відео нападу на журналістів у кабінеті керівника "Укрексімбанку", яке намагалися видалити співробітники фінустанови.
- Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер склав повноваження на час розслідування нападу на знімальну групу "Схем".
- Прокуратура підготувала підозри щодо нападу на журналістів "Схем" у кабінеті голови "Укрексімбанку".
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