Напад на журналістку Еспресо: суд ухвалив поновити кримінальну справу

Скарга була подана на постанову слідчого Тернопільського районного управління поліції про закриття кримінального провадження у справі нападу на журналістку, який стався 8 травня 2023 року у Тернополі.

Тоді на Марію Івановську, під час виконання редакційного завдання, здійснив напад квартирант судді Північного апеляційного господарського суду Людмили Кропивної: він силоміць вихопив у журналістки телефон та погрожував розправою.

"Вже після того, як я заявила, що я журналіст, він сказав: “Якщо ви ще раз прийдете сюди, то я вас накопаю”, - коментує Марія Івановська.

Слідчим відділом Тернопільської Нацполіції було відкрито дві кримінальні справи за ч.1 ст. 171, ч.4 ст.186 Кримінального Кодексу України (за перешкоджання законній професійній діяльності журналіста та за грабіж в умовах війни).

Але наприкінці травня слідчий Назаркевич справу закрив нібито через “відсутність складу кримінальних порушень”.

"Про це рішення я дізналась зі ЗМІ лише наприкінці листопада: слідчий не надіслав мені постанову ні за адресою роботи, ні за адресою проживання, і тільки після тижня запитів і дзвінків, вислав її в телеграм, що взагалі не є офіційним оповіщенням", - розповідає Марія Івановська. За її словами, під час розгляду скарги з'ясувалось, що нападник надав багато неправдивих показів. Також вона наголошує, що його погрози пролунали вже після того, як вона повідомила, що є журналістом.

Марія Івановська подала скаргу на це рішення слідчого. Серед іншого у скарзі зазначалось, що "органом досудового розслідування не надано належної оцінки встановленим досудовим розслідуванням обставинам, підтвердженим доказами, наявними в матеріалах кримінального провадження".

Міськрайонний Тернопільської області 22 грудня задовольнив скаргу.

"Це означає, що досудове розслідування має бути продовжене, слідчий має з'ясувати всі обставини справи, вчинити низку слідчих і процесуальних дій, за результатами яких прийняти рішення згідно законодавства. Наприклад, це може бути повідомлення про підозру…", - коментує адвокат юридичної компанії Jurimex Марина Гапонюк.

Ухвала набрала законної сили з моменту її оголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.