Напад на знімальну групу "Української правди": трьом особам вручили підозри у перешкоджанні професійній діяльності журналістів
Поліцейські Дніпропетровщини вручили підозри трьом особам, які причетні до нападу на журналістів "Української правди", також двом із них оголосили про підозру в пограбуванні водія знімальної групи
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
"Сьогодні, 16 лютого, трьом чоловікам вручено підозри у вчиненні перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 Кримінального кодексу України), двом із них - також у вчиненні пограбування (ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначають, що правоохоронці провели впізнання підозрюваних у справі, допит потерпілих, свідків та поліцейських, які перебували на місці події.
До матеріалів справи також долучили відео з бодікамер поліцейських та відео з інтернет-ресурсів, на яких зафіксовані події.
- Нагадаємо, 13 лютого у Дніпрі напали з ножем на знімальну групу журналіста "Української правди" Михайла Ткача.
- Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що справа знаходиться під контролем, і пообіцяла вивчити дії всіх причетних.
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