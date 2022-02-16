Напад на знімальну групу "Української правди": трьом особам вручили підозри у перешкоджанні професійній діяльності журналістів

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.



"Сьогодні, 16 лютого, трьом чоловікам вручено підозри у вчиненні перешкоджання професійній діяльності журналістів (ст. 171 Кримінального кодексу України), двом із них - також у вчиненні пограбування (ч. 2 ст. 186 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначають, що правоохоронці провели впізнання підозрюваних у справі, допит потерпілих, свідків та поліцейських, які перебували на місці події.



До матеріалів справи також долучили відео з бодікамер поліцейських та відео з інтернет-ресурсів, на яких зафіксовані події.



Нагадаємо, 13 лютого у Дніпрі напали з ножем на знімальну групу журналіста "Української правди" Михайла Ткача.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що справа знаходиться під контролем, і пообіцяла вивчити дії всіх причетних.