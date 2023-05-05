Нападки на український бізнес - це неправильно, він показав велику стійкість у час викликів, - віцепрезидент УСПП Пекар
Будь-які нападки на український бізнес - це не правильно, бо головна задача бізнесу - відновлювати економіку, зберігати робочі місця, платити податки, які забезпечують нацбезпеку
Про це в ефірі Еспресо заявив викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та віцепрезидент Українського союзу промисловців і підприємців Валерій Пекар.
"У питанні гуманітарного розмінування показником буде кількість земель, які будуть очищені та придатні для господарської діяльності і далі показники - відновлення українського сільського господарства. Воно є одним з основ української економки. Україна - країна, яка одночасно існує в аграрному, індустріальному та постіндустріальному ладі. У нас потужне сільське господарство, промисловість, яку потрібно перезапускати", - сказав він.
На думку підприємця, постіндустріальний лад насамперед сектор високих технологій, показав значну стійкість під час війни.
"Український бізнес продемонстрував, як і держава, і суспільство дуже велику стійкість в час викликів. Тому будь-які нападки на український бізнес - начебто він щось не те робить, або думає про економіку, а не про війну. Це не правильно, бо головна задача бізнесу - відновлювати економіку, зберігати робочі місця, платити податки, які забезпечують нацбезпеку та оборону. Все тут пов'язано - кожен займається своєю справою", - підсумував Пекар.
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