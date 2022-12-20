"Напевно орки перевіряють новорічні салюти": у Мелітополі пролунали два вибухи
В понеділок, 19 грудня, в тимчасово окупованому Мелітополі прозвучало два гучних вибухи
Про це повідомляє міський голова Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
Він зазначив, що вибухи були такої сили, що їх було чутно в різних районах міста.
"Окупантам Мелітополя знову не спиться. У різних районах міста було чутно 2 гучні вибухи. Напевно орки перевіряють готовність новорічних салютів. А ми перевіряємо, що не так у русні", - написав він.
- Нагадаємо, напередодні в етері Еспресо мер Мелітополя розповів що окупанти роблять з міста таку фортецю, яку начебто збираються утримувати до кінця. Також його роблять закритим містом: ні в’їхати, ні виїхати звідти неможливо.
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