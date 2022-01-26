Напевно, пів Європи хоче купити Довбика, але в нього ціна висока, - тренер "Дніпра-1"
Головний тренер СК "Дніпро-1" Ігор Йовічевич дуже задоволений прогресом свого нападника Артема Довбика
Про це повідомляє Sport Arena.
За словами Йовічевича, Довбик зможе грати в європейському топ-чемпіонаті.
"Я думаю, що у нього такий запас міцності, що він може спокійно грати у топ-5 найкращих ліг Європи. Артем дуже скромний хлопець. Він завжди вміє слухати наставника. Це його сильна сторона. Напевно, половина команд Європи бажають його купити. Але в нього ціна висока. Вважаю, що Артем, разом зі своєю сім'єю та агентом, ухвалять рішення про те, коли йому потрібно перейти в інший клуб. Зараз я, як головний тренер, хочу, щоб він залишився у нас і навколо нього будуватиму команду", – сказав головний тренер СК "Дніпро-1" Ігор Йовічевич.
У нинішньому сезоні 24-річний Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 18 матчів, забив 14 голів та віддав 5 результативних передач.
У 1/8 фіналу Євро-2020 Довбик забив за збірну України у овертаймі переможний гол у матчі проти Швеції, який вивів нашу команду до чвертьфіналу турніру.
- Нагадаємо, 25 грудня Довбик заявив про бажання залишити "Дніпро-1" та продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.
- 29 грудня найкращим футболістом Української Прем'єр-ліги 2021 року було визнано форварда "Дніпра-1" Артема Довбика.
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