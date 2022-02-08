"Написано чітко - спочатку безпека": політолог Гарань про виконання Мінських домовленостей та вибори в ОРДЛО
Політолог Олексій Гарань заявив, що у Мінських домовленостях написано про виконання безпекових умов в першу чергу
Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.
"Дійсно, Росія тлумачить Мінські домовленості інакше, ніж ми. Дивимося на текст - там все написано по порядку, принаймні на початку: перемир'я, відведення (розведення) військ, обмін полоненими всіх на
всіх. Безпекові питання і є виведення військ. Ясно, що там не написано "російських", але є виведення і розброєння незаконних формувань", - сказав Гарань.
Він додав, щор дійсно угоди можна трактувати по-різному.
"Але написано чітко - спочатку безпека і ми маємо цього дотримуватися. Вибори мають бути проведені відповідно до критеріїв ОБСЄ. Це передбачає свободу і багатопартійність. Будь-які розмови про політичні поступки ми можемо починати лише, коли будуть безпекові умови", - підсумував політолог.
- Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що виконання Мінських угод - це "єдиний шлях, що дозволить встановити мир, єдиний шлях для політичного рішення". За його словами, Володимир Зеленський під час переговорів підтвердив готовність виконання угод.
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