Макрон анонсував зустріч радників у Нормандському форматі 10 лютого, Зеленський припустив проведення саміту лідерів "найближчим часом"

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на спільну пресконференцію лідерів Франції та України.



Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що зустріч радників у Нормандському форматі у Берліні 10 лютого наблизить саміт на рівні лідерів держав. За його словами, він розраховує, що такий саміт може пройти найближчим часом.



"Ми очікуємо, що найближчим часом зможемо провести переговори лідерів. Сподіваємося, переговори в Берліні наблизять нас до нормандського саміту", - сказав Зеленський.



Макрон заявив, що процес переговорів у Нормандському форматі повинен просуватися незалежно від військового тиску, який чинить РФ на українському кордоні.



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