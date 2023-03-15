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Головна Спорт "Наполі" - "Айнтрахт": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
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"Наполі" - "Айнтрахт": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів

15 березня, 2023 середа
05:45
Спорт "Наполі", Хвіча Кварацхелія, Ліга чемпіонів

У середу, 15 березня, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів італійський "Наполі" зустрічається з німецьким "Айнтрахтом"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Минулого тижня у чвертьфінал Ліги чемпіонів вийшли лондонський "Челсі", португальська "Бенфіка", італійський "Мілан" та мюнхенська "Баварія".

Після матчів вівторка,14 березня, в наступний раунд пройшли англійський "Манчестер Сіті" та міланський "Інтер".

Жеребкування чвертьфіналу відбудеться 17 березня.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

15 березня

"Наполі" (Італія) - "Айнтрахт" (Німеччина)

Перший матч - 2:0

Неаполь, "Стадіо Дієго Армандо Марадона"

Початок о 22:00

Трансляція - Megogo

футбол
Ліга чемпіонів
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