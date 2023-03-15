"Наполі" - "Айнтрахт": де та коли дивитись матч Ліги чемпіонів
У середу, 15 березня, в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів італійський "Наполі" зустрічається з німецьким "Айнтрахтом"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Минулого тижня у чвертьфінал Ліги чемпіонів вийшли лондонський "Челсі", португальська "Бенфіка", італійський "Мілан" та мюнхенська "Баварія".
Після матчів вівторка,14 березня, в наступний раунд пройшли англійський "Манчестер Сіті" та міланський "Інтер".
Жеребкування чвертьфіналу відбудеться 17 березня.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
15 березня
"Наполі" (Італія) - "Айнтрахт" (Німеччина)
Перший матч - 2:0
Неаполь, "Стадіо Дієго Армандо Марадона"
Початок о 22:00
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