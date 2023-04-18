"Наполі" - "Мілан": де та о котрій дивитися гру 1/4 фіналу ЛЧ
У вівторок, 18 квітня, у повторному чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів "Наполі" приймає "Мілан"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Гра італійських клубів відбудеться у Неаполі та розпочнеться о 22:00. Наживо її покаже Megogo.
У першій зустрічі "Мілан" на своєму полі переміг "Наполі" з рахунком 1:0.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторний матч
"Наполі" (Італія) - "Мілан" (Італія)
Перша гра - 0:1
18 квітня
Неаполь, стадіон "Дієго Армандо Марадона"
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
- 12 квітня у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Мілан" виявився кращим за "Наполі".
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