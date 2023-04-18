Про це повідомляє Еспресо.TV.

Гра італійських клубів відбудеться у Неаполі та розпочнеться о 22:00. Наживо її покаже Megogo.

У першій зустрічі "Мілан" на своєму полі переміг "Наполі" з рахунком 1:0.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Повторний матч

"Наполі" (Італія) - "Мілан" (Італія)

Перша гра - 0:1

18 квітня

Неаполь, стадіон "Дієго Армандо Марадона"

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo