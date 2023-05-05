"Наполі" став чемпіоном Італії з футболу
Футбольний клуб "Наполі" достроково гарантував собі чемпіонство у цьому сезоні Серії А
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У четвер, 4 травня, "Наполі" зіграв унічию з "Удінезе" (1:1). Команда Лучано Спаллетті набрала 80 очок і достроково гарантувала собі чемпіонство.
За 5 турів до кінця сезону Серії А "Наполі" є недосяжним для "Лаціо", який з 64 очками йде другим.
Це перше чемпіонство "Наполі" з сезону 1989/90, тоді за неаполітанців виступав ще Дієго Марадона. Загалом неаполітанці здобули третє Скудетто у своїй історії.
У 2013, 2016, 2018 та 2019 роках "Наполі" займав другі місця у Серії А.
У минулому сезоні чемпіоном Італії став "Мілан".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.36
Купівля 37.36Продаж 37.91
-
EUR
Купівля 40.98Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе