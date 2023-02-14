Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог продовжує тиснути на Бахмутському напрямку. Складна ситуація на півночі та півдні від Бахмута. Ворог зазнає величезних втрат. Таке враження, що російський весняний наступ вже почався на Бахмутському напрямку. Напрямок від Лимана до Вугледара перебуває у суцільному вогні, але українські воїни мужньо боронять та тримають позиції", - підкреслив Назаренко.

Заступник командира батальйону "Свобода" також додав, що противник використовує тактику вогняного валу.

"Ініціатива зараз за обома сторонами, ініціатива у вогні. Ворог має набагато більше втрат. Своєю піхотою вони штурмують й штурмують, взвод поклали й через пів години знов посилають наступний взвод", - підкреслив Назаренко.