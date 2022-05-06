Наразі найзапекліші бої ідуть поблизу Гуляйполя, Попасної, Сєвєродонецька та у напрямку Кривого Рогу, – Арестович про ситуацію на фронті
Важкі бої тривають на Луганщині, Херсонщині та Запоріжжі
Про це інформує на брифінгу радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.
Основний напрямок боїв на Луганщині. Армія РФ намагається оточити Рубіжне, Попасне та Сєвєродонецьк.
"Другий напрямок – це з Гуляйполя на Запоріжжя. І третє – це від Херсону по правобережжю Дніпра на Кривий Ріг. Найбільше зусилля противник зосереджує від Ізюма на Краматорськ, Слов'янськ і в районі Попасної, Сєвєродонецька – там напрямок його головних зусиль. І намагання противника пробити стару лінію розмежування в районі Авдіївки й оточити наші війська.
Проте просуватися противнику не вдається і наші війська ведуть оборонну операцію, яка відбувається успішно для нашої сторони. Хоча й чималою ціною", – розповів Олексій Арестович.
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