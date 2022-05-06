Наразі найзапекліші бої ідуть поблизу Гуляйполя, Попасної, Сєвєродонецька та у напрямку Кривого Рогу, – Арестович про ситуацію на фронті

Про це інформує на брифінгу радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович.

Основний напрямок боїв на Луганщині. Армія РФ намагається оточити Рубіжне, Попасне та Сєвєродонецьк.

"Другий напрямок – це з Гуляйполя на Запоріжжя. І третє – це від Херсону по правобережжю Дніпра на Кривий Ріг. Найбільше зусилля противник зосереджує від Ізюма на Краматорськ, Слов'янськ і в районі Попасної, Сєвєродонецька – там напрямок його головних зусиль. І намагання противника пробити стару лінію розмежування в районі Авдіївки й оточити наші війська.

Проте просуватися противнику не вдається і наші війська ведуть оборонну операцію, яка відбувається успішно для нашої сторони. Хоча й чималою ціною", – розповів Олексій Арестович.

За останню добу ЗСУ звільнили населені пункти на Харківщині: Олександрівку, Федорівку, Українку, Шестаково, Перемогу та частину села Черкаські Тишки.

Поблизу Кремінної армія РФ намагається форсувати Сіверський Донець. Також в захопленому місті росіяни тероризують мирних та "чистять" чи не кожен дім.

2 квітня російські окупанти під Сєвєродонецьком перебили газогін діаметром 500 мм та залишили майже всю Луганську область без газопостачання.

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