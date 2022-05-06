Окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець біля Кремінної та тероризують населення міста, - Гайдай
Поблизу Кремінної армія РФ намагається форсувати Сіверський Донець. Також в захопленому місті росіяни тероризують мирних та "чистять" чи не кожен дім
Про це інформує в телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
У місті знаходяться понад 3,5 тисяч мирних жителів.
"Захоплене місто кишить російською технікою. На околицях точаться бої. Орки намагаються форсувати річку. Росіяни усіляко тероризують населення: від перевірки телефонів до зникнення українських патріотів. Таким чином, ворог проводить контррозвідувальні дії", – пише Сергій Гайдай.
Окрім цього окупанти мародерять чи не кожен будинок.
"У місті складна гуманітарна обстановка, відсутні продукти. Світла немає, мобільного зв’язку теж. Люди чекають на повернення українського прапора", – наголосив голова Луганської обласної військової адміністрації.
- 30 березня Сергій Гайдай заявив, що на підконтрольній українському уряду частині Луганщини внаслідок бойових дій зруйновані майже всі комунікації, а їхній ремонт неможливий через сильні пошкодження.
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