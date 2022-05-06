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Головна війна з Росією Окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець біля Кремінної та тероризують населення міста, - Гайдай

Окупанти намагаються форсувати Сіверський Донець біля Кремінної та тероризують населення міста, - Гайдай

6 травня, 2022 п'ятниця
19:01
війна з Росією Кремінна

Поблизу Кремінної армія РФ намагається форсувати Сіверський Донець. Також в захопленому місті росіяни тероризують мирних та "чистять" чи не кожен дім

Про це інформує в телеграмі голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

У місті знаходяться понад 3,5 тисяч мирних жителів.

"Захоплене місто кишить російською технікою. На околицях точаться бої. Орки намагаються форсувати річку. Росіяни усіляко тероризують населення: від перевірки телефонів до зникнення українських патріотів. Таким чином, ворог проводить контррозвідувальні дії", – пише Сергій Гайдай.

Окрім цього окупанти мародерять чи не кожен будинок.

"У місті складна гуманітарна обстановка, відсутні продукти. Світла немає, мобільного зв’язку теж. Люди чекають на повернення українського прапора", – наголосив голова Луганської обласної військової адміністрації.

  • 30 березня Сергій Гайдай заявив, що на підконтрольній українському уряду частині Луганщини внаслідок бойових дій зруйновані майже всі комунікації, а їхній ремонт неможливий через сильні пошкодження.
  • 2 квітня російські окупанти під Сєвєродонецьком перебили газогін діаметром 500 мм та залишили майже всю Луганську область без газопостачання.

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Росія
Луганщина
мародерство
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