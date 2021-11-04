Наразі Україна має низку загроз на початку опалювального сезону, у тому числі — нестача вугілля і газу, — голова Спілки споживачів комунальних послуг

Таку позицію озвучив Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг, в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі "Еспресо".



Він підкреслив, що наразі йдеться не про один ризик і не про два.



"По-перше, у нас немає вугілля, як ми бачимо вже сьогодні. Чи прийде все вугілля? Не факт. По-друге, у нас не вистачає запасів газу", — перерахував Попенко.

За його підрахунками, не вистачатиме кілька мільярдів кубометрів газу: "На 1 жовтня у нас було 10,6 млрд кубометрів газу. Для проходження опалювального сезону при теплій зимі необхідно, якщо врахувати промисловість, десь 18-19 млрд кубометрів. 6 млрд кубометрів ми за опалювальний сезон довозимо. Тобто нам не вистачатиме 2-3 млрд".



Експерт наголошує, що одна із проблем — пошук, де придбати газ, якого не вистачає. Ще один ризик полягає в тому, чи матиме Україна 40-45 млрд грн на таку покупку.



"Четверте — це технічний стан. Якщо за останні 10-15 років нічого не робили ані в теплокомуненерго, ані в ТЕС, то вони фізично будуть розвалюватися", — резюмував Попенко.

Наприкінці жовтня народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус повідомив, що з 1 листопада Росія зупинить поставки енергетичного вугілля в Україну, повідомив.

Україна 2 листопада активувала аварійну допомогу з енергосистеми Білорусі. Орієнтовний обсяг аварійної допомоги складає близько 3 500 МВт/год, повідомили в "Укренерго".