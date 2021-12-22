Нардеп-борець Беленюк став найкращим українським спортсменом 2021 року

Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивних журналістів України.



Борець греко-римського стилю Жан Беленюк став єдиним українцем, який завоював золоту медаль на цьогорічній Олімпіаді у Токіо. Для експертів з АСЖУ це стало головним аргументом, щоб найкращим спортсменом 2021 року був визнаний саме Беленюк.



Цього року на рахунку Жана Беленюка, окрім золотої медалі на Олімпіаді-2020, є ще бронзова нагорода чемпіонату Європи, який проходив у Варшаві.



30-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від "Слуги народу". Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.





Нагадаємо, 4 серпня Жан Беленюк у фіналі Олімпійських ігор переміг Віктора Лорінца з Угорщини та приніс Україні перше золото у Токіо.

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