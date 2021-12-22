Нардеп-борець Беленюк став найкращим українським спортсменом 2021 року
Асоціація спортивних журналістів України визнала Жана Беленюка найкращим українським спортсменом 2021 року
Про це повідомляє офіційний сайт Асоціації спортивних журналістів України.
Борець греко-римського стилю Жан Беленюк став єдиним українцем, який завоював золоту медаль на цьогорічній Олімпіаді у Токіо. Для експертів з АСЖУ це стало головним аргументом, щоб найкращим спортсменом 2021 року був визнаний саме Беленюк.
Цього року на рахунку Жана Беленюка, окрім золотої медалі на Олімпіаді-2020, є ще бронзова нагорода чемпіонату Європи, який проходив у Варшаві.
30-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від "Слуги народу". Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.
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Нагадаємо, 4 серпня Жан Беленюк у фіналі Олімпійських ігор переміг Віктора Лорінца з Угорщини та приніс Україні перше золото у Токіо.
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