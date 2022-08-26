Нардеп-борець Беленюк відповів, що робити з білорусами, які підтримують Росію
Борець та депутат Верховної Ради Жан Беленюк поділився думками про роль Білорусі у війні і заявив, що білоруси повинні нести відповідальність
Про це Беленюк сказав у розмові з польським виданням Sportowe Fakty.
За словами Жана Беленюка, Білорусь бере участь в агресії, адже з її території йдуть атаки на Україну. Тому тим білорусам, які підтримують війну, потрібно відповісти за це.
"Сьогодні нашу країну атакують з території Білорусі. По суті, Білорусь бере участь в агресії, і білоруси, які її підтримують, також мають заплатити відповідну ціну, включно з обмеженнями та санкціями. Проте є багато білорусів, які воюють на боці України, також є багато людей, які демонструють свою підтримку різними способами. Серед білорусів у нас є надійні союзники", - сказав Беленюк.
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13 травня Беленюк похизувався новою патріотичною футболкою з написом "мій Херсон вам в рот не влізе".
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