Про це Беленюк сказав у розмові з польським виданням Sportowe Fakty.

За словами Жана Беленюка, Білорусь бере участь в агресії, адже з її території йдуть атаки на Україну. Тому тим білорусам, які підтримують війну, потрібно відповісти за це.

"Сьогодні нашу країну атакують з території Білорусі. По суті, Білорусь бере участь в агресії, і білоруси, які її підтримують, також мають заплатити відповідну ціну, включно з обмеженнями та санкціями. Проте є багато білорусів, які воюють на боці України, також є багато людей, які демонструють свою підтримку різними способами. Серед білорусів у нас є надійні союзники", - сказав Беленюк.

13 травня Беленюк похизувався новою патріотичною футболкою з написом "мій Херсон вам в рот не влізе".

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