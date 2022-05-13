"Мій Херсон вам в рот не влізе": Беленюк у патріотичній футболці потролив окупантів

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на instagram Жана Беленюка.

"Травень.. час переходити на футболки", - написав Беленюк під світлиною.

31-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від "Слуги Народу". Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.

Влітку 2020 року Беленюк здобув золоту нагороду на Олімпіаді.

14 лютого Беленюк заявив, що не тікатиме з України, якщо Росія розпочне повномасштабну війну.

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