"Мій Херсон вам в рот не влізе": Беленюк у патріотичній футболці потролив окупантів
Нардеп-борець Жан Беленюк похизувався новою патріотичною футболкою з написом "мій Херсон вам в рот не влізе"
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на instagram Жана Беленюка.
"Травень.. час переходити на футболки", - написав Беленюк під світлиною.
31-річний Жан Беленюк є дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби і народним депутатом від "Слуги Народу". Спортсмен поєднує виступи з політичною кар’єрою.
Влітку 2020 року Беленюк здобув золоту нагороду на Олімпіаді.
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14 лютого Беленюк заявив, що не тікатиме з України, якщо Росія розпочне повномасштабну війну.
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