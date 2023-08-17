Нардеп Дубінський стверджує, що СБУ вже тиждень не може знайти для нього електронний браслет
Народний депутат Олександр Дубінський, якому суд 10 серпня обрав запобіжний захід, стверджує, що СБУ вже тиждень не може знайти для нього електронний браслет
Про це він заявив у Telegram.
"Минув тиждень з моменту рішення Печерського суду, який зобов'язав мене носити електронний браслет... Але вже тиждень СБУ не може виконати Зе-замовлення і знайти мені електронний браслет", - написав Дубінський.
За версією його адвокатів, є ризик того, що відсутність браслета може стати приводом звинуватити нардепа в порушенні умов запобіжного заходу. Відтак Дубінський заявив про готовність носити браслет.
"Тож, клоуни, швиденько шукайте браслет!" - закликав він правоохоронців.
Що відомо про справу Дубінського
3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. Журналіст Швець стверджує, що насправді політик виїхав до коханої в Барселону.
8 серпня Дубінський повідомив, що правоохоронці оголосили йому про підозру. Кримінальну справу проти нього порушили за двома пунктами Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 про службове підроблення та ч. 3 ст. 362 про захоплення будівель або споруд. Однак народний депутат заявляє, що справу перекваліфікували за ч. 1 ст. 366 - службове підроблення.
10 серпня йому обрали запобіжний захід, зокрема він має носити браслет до 8 жовтня 2023 року.
Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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