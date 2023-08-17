Про це він заявив у Telegram.

"Минув тиждень з моменту рішення Печерського суду, який зобов'язав мене носити електронний браслет... Але вже тиждень СБУ не може виконати Зе-замовлення і знайти мені електронний браслет", - написав Дубінський.

За версією його адвокатів, є ризик того, що відсутність браслета може стати приводом звинуватити нардепа в порушенні умов запобіжного заходу. Відтак Дубінський заявив про готовність носити браслет.



"Тож, клоуни, швиденько шукайте браслет!" - закликав він правоохоронців.

Що відомо про справу Дубінського

3 серпня 2023 року співробітники СБУ і ДБР провели обшуки у народного депутата Олександра Дубінського, який нібито виїхав на відпочинок за кордон під виглядом супроводження свого батька на лікування. Журналіст Швець стверджує, що насправді політик виїхав до коханої в Барселону.

8 серпня Дубінський повідомив, що правоохоронці оголосили йому про підозру. Кримінальну справу проти нього порушили за двома пунктами Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 366 про службове підроблення та ч. 3 ст. 362 про захоплення будівель або споруд. Однак народний депутат заявляє, що справу перекваліфікували за ч. 1 ст. 366 - службове підроблення.

10 серпня йому обрали запобіжний захід, зокрема він має носити браслет до 8 жовтня 2023 року.

Примітка: відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.