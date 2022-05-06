Нардеп Гончаренко закликав підписати петицію про повернення Еспресо у цифровий ефір

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Інформаційний фронт важливий сьогодні. Хочу подякувати телеканалу "Еспресо", який бореться на цьому фронті. Всіх закликаю підписати петицію та підтримати телеканали "Еспресо", "Прямий", "5 канал". Підтримати всіх, хто зараз бореться"- підкреслив нардеп.

Підписати петицію та підтримати телеканали можна за цим посиланням.