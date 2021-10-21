Нардеп Кива заявив, що його виключили з партії ОПЗЖ. Рабінович спростував
Нардеп Ілля Кива повідомив, що його виключили з партії "Опозиційна платформа – За життя"
Про це він повідомив у кулуарах Верховної Ради у коментарі журналістам передає Громадське.
Офіційно Киву виключили з партії на конференції Полтавської обласної організації.
Він зазначив, що його виключення добилися Юрій Бойко та Сергій Льовочкін.
"Представники у партії Бойка Юрія, якого я, по правді, поважаю, та Льовочкіна Сергія дійсно домоглися виключення мене з партії. Це була системна їхня робота, котру вони вели впродовж цілого року. Я, звісно, їх не влаштовую. Зі своєю принциповою позицією. Зі своїми привітаннями Путіна, зі своєю позицією щодо нацистських злочинців Бандери. Ми маємо право на свою точку зору і позицію. Я готовий як до діалогу, так і до різких безкомпромісних дій", – наголосив нардеп.
Тепер Кива чекає, коли порушать питання про виключення його з фракції.
У свою чергу, нардеп ОПЗЖ Вадим Рабінович спростував таку інформацію.
"Народний депутат Ілля Кива виключений з партії ОТЗЖ - про це повідомляє ряд українських ЗМІ з посиланням на джерела в партії. Коментую: це марення божевільного... Не дочекаєтесь!! Кива - наш товариш", - написав він.
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