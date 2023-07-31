Нардеп-"слуга" Холодов написав заяву про складання повноважень
У понеділок, 31 липня, народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов написав заяву про складання мандату
Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.
"До Верховної Ради України надійшла заява від народного депутата України Холодова А.І. про складання повноважень народного депутата України", - написав він.
Заяву розглянуть на найближчому пленарному засіданні.
Фото: Руслан Стефанчук
Що відомо про Холодова
28 липня проєкт журналістських розслідувань "Схеми" виклали матеріал, у якому зазначили, що нардеп від партії "Слуга народу" Андрій Холодов, який у січні 2023 року виїхав з України, досі не повернувся. За їхніми даними чоловік востаннє був в Україні 21 січня 2023 року, після чого відправився до Румунії. Виїхати він зміг через пункт пропуску "Порубне" у Чернівецькій області
До цього він був в Україні 10 днів: виїхав 17 грудня 2022 року й повернувся 11 січня 2023 року. Також у червні та липні 2022-го й у травні та липні 2023-го Холодов перебував на Кіпрі. Загалом нардеп виїжджав з країни 12 разів від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Також, за даними на сайті ВРУ, нардеп жодного разу не голосував у парламенті від 21 січня 2023 року. А за весь 2022 рік брав участь у половині голосувань у сесійній залі.
Водночас в Апараті ВРУ уточнили, що у 2023 році не надавали Холодову відпустки, не оформлювали відрядження за кордон. Також там наголосили, що з 21 січня цього року йому не здійснювалися будь-які виплати.
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