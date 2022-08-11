Нардеп Железняк: Захід дає нам гроші, якщо ОП заважатиме важливим для нього судовій та антикорупційній реформам, будуть кадрові ротації

Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат Голосу Ярослав Железняк.

"На найближчому пленарному засіданні у нас буде обрання двох членів Вищої ради правосуддя від парламенту. Хочемо ми чи ні, якби не старався пан (заступник керівника Офісу президента, - ред) Татаров чи хто там зараз намагався ставити палки в колеса щодо призначення всієї антикорупційної та судової структури - це питання номер один для наших міжнародних партнерів", - сказав він.

На думку нардепа, судова та антикорупційна реформи будуть рухатися швидко, враховуючи залежність України від підтримки міжнародних партнерів.

"Вона дуже сильна, бо нам своїх грошей не вистачає. Постійно буде необхідність десь знаходити 5 млрд грн на місяць. Я впевнений, що питання антикорупційної і судової реформи буде рухатися максимально швидко, в тому числі, якщо знадобляться певні кадрові ротації, наприклад в Офісі президента, то ці люди достатньо швидко залишать свої посади. Якщо це стане вимогою, щоб не перешкоджали процесам у цій сфері", - підсумував Железняк.