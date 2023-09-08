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Нардепи після повномасштабного вторгнення накупили собі автівок на $3 млн, - Bihus.info

8 вересня, 2023 п'ятниця
08:21
Суспільство Верховна Рада

Деякі народні депутати України були помічені за кермом автомобілей преміум класу, які вони придбали після початку повномасштабного вторгнення Росії

Про це у своєму сюжеті повідомляє Bihus.info.

Група "За майбутнє"

Наприкінці минулого року нардеп Ігор Молоток з групи "За майбутнє" придбав та оформив на ТОВ "Вант" ЛТД автомобіль Toyota Land Cruiser 300 2022-го р.в., який коштує приблизно $96 тис.. Власниками компанії є нардеп і його експомічник у парламенті. Натомість журналістам нардеп сказав, що орендував авто у фірми, де він виступає співзасновником. 

На ТОВ "Епіцентр К", співзасновником якої є інший член групи "За майбутнє" Олександр Герега, з літа 2022-го року по квітень 2023-го оформили 5 преміум автівок:

  • Mercedes-Benz G63 AMG 2022 р.в. (від $220 тис.)
  • люксовий кросовер Mercedes-Benz Maybach GLS 600 2021 р.в. (від $187 тис.)
  • преміальний седан Mercedes-Maybach S 680 2022 р.в. (від $260 тис.)
  • мікроавтобус Mercedes-Benz V 300d 2022 р.в. (від $120 тис.)
  • електромобіль Mercedes-Benz EQS 580 2023 р.в. (від $128 тис.)

Також, на ім'я компанії придбали декілька дешевших авто.

Група "Довіра"

У квітні 2023 р. нардеп групи "Довіра" Геннадій Вацак оформив на баланс свого кондитерського дому "Вацак" Rolls-Royce Cullinan у версії Black Badge 2023-го р.в., ціни на який стартують від $700 тис.

Нардеп Василь Петьовка, який також у складі групи "Довіра", приїхав на засідання парламенту на Volkswagen Touareg 2022 р.в., який був оформлений на ТОВ "Партнер" дружини нардепа у вересні 2022 року. Ціна автомобіля Volkswagen Touareg близько $76 тис. У коментарі Bihus.Info Василь Петьовка запевняє, що задекларував автомобіль, але вартість не пригадує. 

Але у вересні минулого року на цю ж фірму біли оформлені Skoda Kodiaq, вартістю від $38 тис., Mercedes-Benz V 300d, який коштує близько $120 тис., Mercedes-Benz G63 AMG - $221 тис. і BMW X5, ціна на який стартує від $75 тис..

Василь Петьовка сказав, що нічого не знає про ці автівки.

Однопартієць Петьовки нардеп Андрій Кіт приїхав у Верховну Раду на Mercedes-Benz GLE 400d 2022-го р., який взимку 2023 року був оформлений на фірму його батька ПП "Агрофірма "Лугове". Ціна на автомобіль стартує від $84 тис.. А тогорічної зими фірма придбала автівку Toyota Corolla вартістю від $20 тис..

Нардепка "Довіри" Лариса Білозір приїхала на засідання Верховної Ради на електрокросовері Tesla Model Y у версії Long Range Dual Motor 2022 року, який восени минулого року оформила на свого брата. Автомобіль коштує близько $63 тис.. Нардепка запевняє, що вона лише їздить на автівці, але внесе у декларацію, коли їх подання відновлять. 

Партія "Слуга народу"

Нардеп партії "Слуга народу" Руслан Горбенко прибув у ВР на Mercedes-Benz GLS 400d 2020 р.в., який коштує від $90 тис. і який навесні минулого року був оформлений на матір нардепа. Весною цього року на неї оформили Range Rover Sport, який коштує від $118 тис., але Руслан Горбенко заперечив, що користується автомобілем.

Bihus.Info з’ясували, електромобіль Mercedes-Benz EQS 450+, на якому влітку 2023 року бачили нардепа фракції "Слуга народу" Ореста Саламаху, оформлений на його матір. Влітку 2022 року авто купили на аукціоні у США серед битих й ввезли в Україну за $55 тис., навесні 2023 року відновили його і виставили на продаж за $99 тис. Орест Саламаха заявив, що лише користувався автівкою, якою займався його брат, лише кілька днів. У липні 2023 року автомобіль був переоформлений на іншого власника і родині Саламахи більше не належить, заявив нардеп.

Партія "Батьківщина"

Член партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Олексій Кучеренко у серпні 2022-го придбав третій, оформлений на його родину електромобіль, ціни на який стартують від $37 тис., Volkswagen id.4 2021-го р.в. Він сказав, що авто потрібне через багатодітність його родини.

Заборонена партія "Опозиційна платформа — За життя"

Раніше журналісти бачили нардепа групи "Платформа за життя та мир" Суто Мамояна за кермом Mercedes-Benz S500, який оформили на двоюрідного брата Мамояна, на якого у квітні цього року оформили новий електромобіль BMW i7 у версії xDrive60. Його вартість стартує від $129 тис. 

  • Одним із власників турецької фірми, що отримала $30 млн за скандальну закупівлю для українських військових легких курток під виглядом зимових, виявився племінник народного депутата фракції "Слуга народу".
Україна
Верховна Рада
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корупція в Україні
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