Нардепи ухвалили закон про спорт ветеранів війни

За відповідне рішення проголосували 340 нардепи, передає Еспресо.TV.



"Законопроектом передбачається визначення на законодавчому рівні створення окремого напряму спорту – спорту ветеранів війни задля залучення ветеранів війни та членів їх сімей до занять певним видом спорту, їх участь у міжнародних та інших спортивних заходах, психологічній та соціальній адаптації через спортивну діяльність, підготовку збірних команд України з числа ветеранів війни та їх участь в міжнародних спортивних змаганнях", - йдеться у тексті законопроєкту.



Уточнюється, що прийняття даного проєкту не потребує додаткових коштів з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.



Як відомо, реалізація проєкту акту дозволить створити умови для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту ветеранів війни, сприяння участі ветеранів війни у спортивних змаганнях, у тому числі міжнародних, розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів війни.

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт у другому читанні, яким забороняється створення та розповсюдження фото або відео сексуального чи еротичного образу дітей.

Крім того, 15 лютого в Україні збільшився тариф на лікування онкохворих дітей.

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