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Нардепи зі "Слуги народу" й ОПЗЖ хочуть заблокувати ухвалення закону про заборону московського патріархату, - Ірина Геращенко

26 листопада, 2023 неділя
10:07
Суспільство Ірина Геращенко

Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що народні депутати з фракції "Слуга народу" і представники ОПЗЖ знайшли механізм для блокування законопроєкту про заборону церкви московського патріархату

Про це вона написала у Facebook.

"До кінця 2023 року церковний закон не приймуть! Й питання не лише в кількості поправок, їх можна було б за кілька днів розглянути. "Слуги" і ОПЗЖ знайшли більш творчий підхід. Вони звернулися до спікера Стефанчука з вимогою направити законопроєкт на експертизу Венеціанської комісії", - йдеться у дописі Геращенко.

За її словами, в електронній системі документообігу парламенту видно, що наразі 50 депутатів підписали це звернення. Водночас автор ініціативи Андрій Мотовиловець "з самого початку не був прихильником виносити церковний законопроєкт в порядок денний, мотивуючи це свободою совісті й невтручанням держави в справи церковні".

"Жодні доводи, що у випадку РПЦ мова не про церкву, а про нацбезпеку, довго не працювали", - зазначає депутатка.

Вона додає, що серед 50 підписантів є майже усі представники ОПЗЖ.

"Тепер "слуги" мотивують свої дії міжнародною реакцією, мовляв, серед наших партнерів, в тому числі в США є критика цих законопроєктів, які лобісти московських попів подають на Заході як гоніння на церкву", – наголошує Ірина Геращенко.

Серед переліку депутатів, які підписали лист до голови ВРУ Руслана Стефанчука, зокрема Артем Культенко, Ольга Савченко, Артем Дмитрук, Євген Шевченко, Сергій Литвиненко, Максим Павлюк, Павло Халімон, Антоніна Славицька, Степан Чернявський, Максим Перебийніс та інші.

  • Напередодні постійний член Священного синоду РПЦ, ієрарх Вікентій (Морар) заявив, що представники єпархій УПЦ з тимчасово окупованих південно-східних територій України подали прохання про безпосереднє підпорядкування патріарху Московському і всієї Русі Кирилу.
політика
РПЦ
Ірина Геращенко
Слуга народу
Європейська солідарність
ОПЗЖ
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