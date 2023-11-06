Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту
Печерський райсуд Києва 6 листопада обрав запобіжний захід нардепу Олександрові Дубінському у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків
Про це повідомляє "Суспільне".
Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі. Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Підозрюваному потрібно буде здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з людьми, дотичними до слідства. Відлучатися можна буде лише в лікарню та в укриття під час повітряних тривог.
Прокурор у суді просив для підозрюваного цілодобовий домашній арешт через побоювання, що Дубінський утече за кордон, бо за статусом нардепа він не підлягає мобілізації. Політик укотре назвав справу проти нього замовленням ОП через критику влади.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 1 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того ж дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України.
- 3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.
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