Нардепу Дубінському обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту

Про це повідомляє "Суспільне".

Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі. Дубінському призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Підозрюваному потрібно буде здати правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон, а також утриматися від спілкування з людьми, дотичними до слідства. Відлучатися можна буде лише в лікарню та в укриття під час повітряних тривог.

Прокурор у суді просив для підозрюваного цілодобовий домашній арешт через побоювання, що Дубінський утече за кордон, бо за статусом нардепа він не підлягає мобілізації. Політик укотре назвав справу проти нього замовленням ОП через критику влади.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.