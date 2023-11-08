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Головна Кримінал Нардепу Дубінському вручили протокол про корупцію

Нардепу Дубінському вручили протокол про корупцію

8 листопада, 2023 середа
12:11
Кримінал На фото: Олександр Дубінський

У середу, 8 листопада, за матеріалами ДБР працівники Нацагентства з питань запобігання корупції вручили народному депутату України Олександру Дубінському протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією

Про це інформує пресцентр Державного бюро розслідувань.

За їхніми даними, у серпні та жовтні 2023 року народний обранець, реалізуючи свої повноваження, звернувся до Міністерства охорони здоров’я України та до ДБР з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, які становлять його приватний інтерес.

Зазначається, що у своїх зверненнях Дубінський цікавився розглядом питання щодо видачі йому дозволу на виїзд за кордон, що є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом.

Також він намагався тиснути на слідство, вимагаючи здійснювати перевірки керівництва правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, де депутат виступає як підозрюваний.

"Отримані від Державного бюро розслідувань докази стали достатніми для складання НАЗК протоколу про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією", - йдеться у повідомленні ДБР.

Там наголосили, що своїми діями народний депутат порушив вимоги Закону України "Про запобігання корупції", а саме - не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів..

Справа Дубінського: що відомо

1 листопада Державне бюро розслідувань оприлюднило аудіозапис, на якому народний депутат інструктує свого співбесідника щодо того, як оформити виїзд за кордон через підконтрольну йому громадську організацію. Раніше того ж дня стало відомо, що правоохоронці проводять обшуки у спільників народного депутата Олександра Дубінського щодо організації незаконних виїздів через кордон України. 

3 листопада Дубінському оголосили про підозру. За матеріалами слідства, депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини. Для реалізації оборудки парламентар використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити "потрібних людей" у систему "Шлях" нібито як волонтерів.

Згодом, 6 листопада, Печерський райсуд Києва обрав Дубінському запобіжний захід у справі про схему незаконного перетину кордону для чоловіків - нардепу призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.

Україна
корупція в Україні
ДБР
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