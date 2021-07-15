Наречений Світоліної оголосив дату одруження з українською тенісисткою

Про це Монфіс повідомив у Instagram.

Француз оприлюднив фото зі Світоліною та написав, що це останній день для українки у ролі його нареченої.

"Останній день в якості моєї нареченої", - заявив Монфіс.



Нагадаємо, 3 квітня Еліна Світоліна заявила, що виходить заміж за Гаеля Монфіса.

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