Наречений Світоліної оголосив дату одруження з українською тенісисткою
Французький тенісист Гаель Монфіс оголосив, що одружиться з першою ракеткою України Еліною Світоліною 16 липня
Про це Монфіс повідомив у Instagram.
Француз оприлюднив фото зі Світоліною та написав, що це останній день для українки у ролі його нареченої.
"Останній день в якості моєї нареченої", - заявив Монфіс.
-
Нагадаємо, 3 квітня Еліна Світоліна заявила, що виходить заміж за Гаеля Монфіса.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.18
Купівля 27.18Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 32.01Продаж 32.42
- Актуальне
- Важливе