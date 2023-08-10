Про це вона розказала в етері Еспресо.

"Загальна ідея полягає у тому, щоб прийняти на навчання кожну дитину, яка повернулася з-за кордону, і тоді дивитися, чи є у неї реальна прогалина у знаннях. А педагогічна рада має вирішувати, як цю прогалину надолужити. Це є перший і єдиний правильний спосіб. Ми маємо визнати атестат школяра, який повернувся в Україну, та дивитися різницю у програмі, щоб надати дитині певний курс знань", - пояснила секретар Комітету з питань освіти, науки та інновацій.



Наталія Піпа зауважила, що освітні системи навчання школярів дуже різні, відповідно, кожен атестат адаптувати до рівня української освіти буде складно.