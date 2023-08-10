Народна депутатка розповіла, чи повернуться діти до своїх класів після року навчання за кордоном
Наталія Піпа, народна депутатка України, секретар Комітету з питань освіти, науки та інновацій, зазначила, що після повернення дитини з іншої країни в українську школу педагогічна рада має вирішувати, як надолужувати знання через різницю в освітніх програмах
Про це вона розказала в етері Еспресо.
"Загальна ідея полягає у тому, щоб прийняти на навчання кожну дитину, яка повернулася з-за кордону, і тоді дивитися, чи є у неї реальна прогалина у знаннях. А педагогічна рада має вирішувати, як цю прогалину надолужити. Це є перший і єдиний правильний спосіб. Ми маємо визнати атестат школяра, який повернувся в Україну, та дивитися різницю у програмі, щоб надати дитині певний курс знань", - пояснила секретар Комітету з питань освіти, науки та інновацій.
Наталія Піпа зауважила, що освітні системи навчання школярів дуже різні, відповідно, кожен атестат адаптувати до рівня української освіти буде складно.
- 28 липня на черговому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив постанову "Про початок навчального року під час дії воєнного стану в Україні": освітній процес має початися з 1 вересня 2023 року і триватиме до 28 червня 2024 року.
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