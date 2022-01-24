Через бездіяльність влади люди пов'язують із Порошенком запит на того, хто захистить країну, - політолог про дані соцдосліджень

Про це він сказав у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Тут цікава річ - ми бачимо суттєве зростання партії "ЄС" і зростання рейтингу Петра Порошенка, який фактично наздогнав Володимира Зеленського. Тут можна говорити, що це пов'язані речі - зараз в суспільстві через таку напружену ситуацію і бездіяльність влади виникає запит на людину, яка зможе захистити країну. Вочевидь, соціологія показує, що українці пов'язують цей запит саме з Порошенко та "ЄС", - вважає Леонов.



На думку політолога, партія влади і далі втрачатиме рейтинг.



""Слугу народу" наздоганяють і їх скандали, на які немає жодної відповіді з Офісу президента. Вже завтра "СН" може бути не другою, а й третьою чи четвертою. Це буде означати, що ситуація в Верховній Раді не відповідає запитам суспільства. Народні депутати, які входять в монобільшість, вони будуть більш обережними в своїй поведінці та голосуваннях", - підсумував він.

Рейтинг Петра Порошенка практично зрівнявся із рейтингом Володимира Зеленського - такі дані соціологічного опитування публікує Київський міжнародний інститут соціології (КМІС)