"Нас отправили на вашу территорию, как слепых котят”: полонений солдат-строковик з Єкатеринбургу закликає росіян припинити цю безглузду війну

Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.







Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України оприлюднили перші списки російських військових, які потрапили до полону Збройних сил України під час вторгнення в Україну.

"Ще одне запізніле "прозріння" російського загарбника. Їм обіцяли переможний марш і швидке повернення додому. Натомість – смерть чи полон та ганьба за причетність до злочинів проти людства. Полонений солдат-строковик з Єкатеринбургу закликає земляків вийти на протести та припинити цю безглузду війну. "Нас отправили на вашу территорию, как слепых котят", - говорить він у полоні", - зазначають в СБУ.Правоохоронці продовжують документувати свідчення для Гааги."Вони відповідатимуть за кожний зруйнований будинок, за кожне втрачене життя", - наголосили у відомстві.