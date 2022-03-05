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"Нас отправили на вашу территорию, как слепых котят”: полонений солдат-строковик з Єкатеринбургу закликає росіян припинити цю безглузду війну
Служба безпеки України оприлюднила допит чергового російського окупанта, який потрапив до полону ЗСУ. Полонений солдат-строковик з Єкатеринбургу закликав росіян вийти на протести та припинити цю безглузду війну
Про це повідомили у відомстві, передає Еспресо.TV.
Правоохоронці продовжують документувати свідчення для Гааги.
"Вони відповідатимуть за кожний зруйнований будинок, за кожне втрачене життя", - наголосили у відомстві.
- Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України оприлюднили перші списки російських військових, які потрапили до полону Збройних сил України під час вторгнення в Україну.
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