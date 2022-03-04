МВС оприлюднило перші списки російських полонених

Відповідний список оприлюднив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає Еспресо.TV

"Публікую перший список військовополонених солдатів армії Росії, обманом залучених на територію мирної України. Таких списків, як і списків загиблих солдатів окупантів, буде ще дуже багато. І Ви знаєте, хто в цьому винен - Путін! Матері Росії, приїжджайте до Києва та забирайте Ваших синів", – написав він.

Наразі у списку є близько сотні осіб, які потрапили до військового полону.



















Фото: Антон Геращенко/ Telegram



Окупанти з 24 лютого втратили у війні з Україною понад 9 тис. військових, 1190 одиниць бронетехніки, 33 літаки і 105 систем артилерії.