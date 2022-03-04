МВС оприлюднило перші списки російських полонених
У Міністерстві внутрішніх справ України оприлюднили перші списки російських військових, які потрапили до полону Збройних сил України під час вторгнення в Україну
"Публікую перший список військовополонених солдатів армії Росії, обманом залучених на територію мирної України. Таких списків, як і списків загиблих солдатів окупантів, буде ще дуже багато. І Ви знаєте, хто в цьому винен - Путін! Матері Росії, приїжджайте до Києва та забирайте Ваших синів", – написав він.
Наразі у списку є близько сотні осіб, які потрапили до військового полону.
Фото: Антон Геращенко/ Telegram
- Окупанти з 24 лютого втратили у війні з Україною понад 9 тис. військових, 1190 одиниць бронетехніки, 33 літаки і 105 систем артилерії.
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