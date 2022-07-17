"Нас просто зітруть". Окупанти скаржаться батьками на байдужість командування

Аудіозапис оприлюднено на YouTube-каналі відомства.

Повідомляється, що окупант жаліється на те, що обіцяли сформувати новий батальйон, щоб замінити їх. Проте цього так і не відбулось.

"Нас тут залишилось менше 200. А по спискам понад 20 тисяч. Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте. Чого ви боїтесь? А "туди" (для захисників України - ред.), по новинам хлопці читають, озброєння нове поставляють. А у нас ніх… (взагалі) нічого. У нас навіть жодного танку немає. У нас був танк один – 72. Його спалили", - коментує він.

Окрім цього, російський військовий повідомляє про знищення всіх їхніх складів з боєприпасами та неможливості будь-якої допомоги з боку командування, яке стоїть за 90 км від них.

"Склади наші з боєприпасами всі знищили. Вони тепер тил почали їб… (знищувати)... Все командування стоїть 90 кілометрів від нас. Навіть якщо в нас щось станеться, якщо нам якась допомога потрібна, вони просто не встигнуть приїхати. Нас просто зітруть з лиця землі", - скаржиться окупант.

Нагадаємо, 15 липня ГУР перехопило розмову, в якій окупант розповідає дружині та матері про стрільбу "наосліп", через яку він влучає й у "своїх".

16 липня російський окупант в перехопленій розмові розповів матері про масове дезертирство.

17 липня в черговому перехопленні ще один окупант розповів, як розправлявся над цивільними українцями.

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