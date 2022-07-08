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NASA розкритикувало Росію за використання космічної станції для пропаганди

8 липня, 2022 п'ятниця
09:32
Світ

NASA засудило російське космічне агентство, після того, як космонавти відсвяткували захоплення Росією одного з регіонів східної України

Про це повідомляє The Washington Post.

Відомо, що NASA виступило з рідкісним засудженням російського космічного агентства, його головного партнера на Міжнародній космічній станції.

Космічне агентство "рішуче засуджує використання Міжнародної космічної станції в політичних цілях для підтримки війни проти України, що в корені суперечить основній функції станції серед 15 міжнародних країн-учасниць - просувати науку і розвивати технології в мирних цілях".

  • 4 липня російські космонавти розгорнули на МКС "прапори" "ЛНР" та "ДНР". Російське космічне агентство опублікувало фотографії трьох своїх космонавтів з прапорами "ЛНР" і "ДНР" і заявило, що захоплення регіону було "днем звільнення, який потрібно святкувати як на землі, так і в космосі".

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