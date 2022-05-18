NASA відправить на Місяць непілотований корабель Orion, політ планується у серпні

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У рамках місії "Artemis 1" Orion попрямує до Місяця. На орбіті непілотований космічний корабель пробуде кілька тижнів. Пізніше корабель повернеться до Землі, а його спускна капсула приводниться в Атлантиці.

"Наразі я сказав би, що в серпні. В рамках місії тривалістю близько тридцяти днів буде перевірено всі системи для здійснення непілотованих польотів", - сказав глава NASA Білл Нельсон під час слухань комісії палати представників із бюджетних асигнувань.

Перед запуском на ракету-носій чекає стендове випробування. Фахівці проведуть імітацію процедур, які необхідні для успішного запуску. Також перевірять роботу систем, інтерфейсів і програмного забезпечення.

У 2024 році запланована місія "Artemis 2", де до Місяця вирушить екіпаж з чотирьох астронавтів. Пілотований корабель повинен буде здійснити обліт природного супутника.

У рамках місії "Artemis 3" запланована висадка американських астронавтів на поверхню Місяця.

Програму Artemis було оприлюднено у вересні 2020 року. Її головна мета – висадка американських астронавтів на місячну поверхню у 2025 році, а також будівництво навколомісячної станції та підготовка умов для можливої колонізації Місяця.

25 грудня 2021 року NASA запустила у космос найпотужніший телескоп у історії "Джеймс Вебб" за $10 млрд.

27 квітня американська компанія SpaceX запустила на Міжнародну космічну станцію корабель Crew Dragon з чотирма астронавтами на борту.

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