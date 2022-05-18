NASA відправить на Місяць непілотований корабель Orion, політ планується у серпні
Перший непілотований політ космічного корабля Orion до Місяця в рамках програми Artemis відбудеться вже у серпні
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
У рамках місії "Artemis 1" Orion попрямує до Місяця. На орбіті непілотований космічний корабель пробуде кілька тижнів. Пізніше корабель повернеться до Землі, а його спускна капсула приводниться в Атлантиці.
"Наразі я сказав би, що в серпні. В рамках місії тривалістю близько тридцяти днів буде перевірено всі системи для здійснення непілотованих польотів", - сказав глава NASA Білл Нельсон під час слухань комісії палати представників із бюджетних асигнувань.
Перед запуском на ракету-носій чекає стендове випробування. Фахівці проведуть імітацію процедур, які необхідні для успішного запуску. Також перевірять роботу систем, інтерфейсів і програмного забезпечення.
У 2024 році запланована місія "Artemis 2", де до Місяця вирушить екіпаж з чотирьох астронавтів. Пілотований корабель повинен буде здійснити обліт природного супутника.
У рамках місії "Artemis 3" запланована висадка американських астронавтів на поверхню Місяця.
Програму Artemis було оприлюднено у вересні 2020 року. Її головна мета – висадка американських астронавтів на місячну поверхню у 2025 році, а також будівництво навколомісячної станції та підготовка умов для можливої колонізації Місяця.
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