SpaceX запустила на МКС корабель Crew Dragon із чотирма астронавтами

Про це повідомляє NASA.

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору поінформувало, що ракету-носій Falcon 9 із кораблем crew Dragon було запущено з мису Канаверал у Флориді. Стикування з МКС має відбутися 28 квітня о 3:15 за київським часом.

До екіпажу корабля увійшли астронавти NASA Челл Ліндгрен, Роберт Гайнс і Джесіка Воткінс та представниця Європейського космічного агентства Саманта Крістофоретті. Вони проведуть на МКС пів року та проведуть за цей час понад 200 наукових експериментів.

Це вже четверта ротація американських астронавтів на МКС у співпраці SpaceX та NASA.

25 грудня 2021 року NASA запустила у космос найпотужніший телескоп у історії "Джеймс Вебб" за $10 млрд.

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