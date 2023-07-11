Населення Південної Кореї може скоротитись майже на третину за 50 років
Населення Південної Кореї через критично низький рівень народжуваності до 2070 року може скоротитись на 27% із нинішніх 52 мільйонів до 38 млн, а частка жителів країни віком 65 років і старше підскочить до 46% з цьогорічних близько 18%
Про це з посиланням на Статистичне управління Кореї повідомляє Yonhap.
"Населення Південної Кореї, яке досягло піку своєї чисельності у 2020 році, впаде до 40-мільйонного рівня у 2041 році, що відповідає показнику 2011 року", - йдеться в опублікованому у вівторок звіті агентства.
Також у ньому наголошується, що четверта економіка Азії зіткнулася з тим, що її загальний коефіцієнт народжуваності, середня кількість дітей, яку жінка народжує за своє життя, у 2022 році впав до рекордно низького рівня в 0,78, що набагато нижче рівня відтворення 2,1, який утримував би чисельність стабільною.
Дані статистичного управління показали, що у 2022 році в Кореї народилося лише 249 тисяч немовлят, що порівняно з 480 тисяч, зареєстрованих у 2012 році, свідчить про загрозливі темпи падіння кількості новонароджених за останні десять років.
Також додається, що у зв’язку зі зменшенням чисельності корейського населення у відомстві прогнозують відчутне збільшення присутності іноземців у загальній чисельності жителів країни. Очікується, що частка іноземців-резидентів, яка у 2023 році становить 3,2% або 1,64 мільйона населення, зросте до 4,3% чи 2,16 мільйона осіб у 2040 році.
В статистичному управлінні порахували, що у 2022 році 43,9% зайнятих іноземців працювали в гірничодобувній та обробній промисловості, а другим найпривабливішим для них сегментом були оптова й роздрібна торгівля, харчування і розміщення, де працювали ще 18,7% громадян інших держав.
При цьому, як ідеться в повідомленні, за прогнозами чисельність населення планети у 2070 році зросте з 8 мільярдів цього року до 10,3 мільярда.
- 27 червня стало відомо, що жителі Південної Кореї стануть на рік молодшими, оскільки країна приєдналася до міжнародних стандартів обчислення віку.
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