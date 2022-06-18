Наша країна не збирається воювати, - заступник міністра оборони Білорусі

Про це він заявив під час прямої лінії з населенням, повідомляє "Зеркало".

"Можу вас заспокоїти: не треба шукати ніякі бомбосховища, наша країна не збирається воювати, ми готові захистити свою державу, але воювати ні з ким ми не збираємося. Ні на кого нападати і так далі", - сказав Жук.

На питання, що щодо створення Південного оперативного командування, він відповів: "Можете не переживати. Все нормально, держава розвивається та живе мирним життям. Збройні сили здатні його захистити, якщо буде необхідність".

17 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може вдарити по Києву, а також застосувати військових проти України та назвав умови для цього.