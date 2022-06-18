Наша країна не збирається воювати, - заступник міністра оборони Білорусі
Заступник міністра оборони Білорусі Андрій Жук заявив, що жителям країни не варто готуватися до участі у війні
Про це він заявив під час прямої лінії з населенням, повідомляє "Зеркало".
"Можу вас заспокоїти: не треба шукати ніякі бомбосховища, наша країна не збирається воювати, ми готові захистити свою державу, але воювати ні з ким ми не збираємося. Ні на кого нападати і так далі", - сказав Жук.
На питання, що щодо створення Південного оперативного командування, він відповів: "Можете не переживати. Все нормально, держава розвивається та живе мирним життям. Збройні сили здатні його захистити, якщо буде необхідність".
- 17 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь може вдарити по Києву, а також застосувати військових проти України та назвав умови для цього.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе