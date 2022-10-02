Про це Президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"І немає жодної причини, щоб зірвався наш проєкт будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі намічені плани. Наша мета – це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування і будівництва кораблів", - сказав він.

Також Зеленський згадав про новий протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа", який 2 жовтня спустили на воду у Туреччині.

"Його будівництво почалось іще у 21-му році й у визначений час буде завершено. Вважаю дуже символічним, що він отримав саме таке імʼя. Попри століття російської брехливої пропаганди, історична правда й справедливість все одно перемагають", - додав він.

18 серпня першому корвету класу Ada Військово-морських сил присвоїли ім’я "Гетьман Іван Мазепа". Роботи зі створення нового українського корвета розпочалися у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. У вересні 2021 року відбулася закладка корабля типу Ada для ВМС України в Туреччині. На той час було вже сформовано 13 секцій та кіль корабля.

Відомо, що корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх наявних типів протикорабельних ракет. Планується, що його ухвалять до складу ВМФ України у 2024 році.

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