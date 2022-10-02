Наша мета - створення в Україні повноцінної бази для обслуговування та будівництва кораблів, - Зеленський
Україна була й буде одним із європейських центрів військової та авіаційної промисловості, а зараз має на меті створити повноцінну базу для будівництва кораблів
Про це Президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
"І немає жодної причини, щоб зірвався наш проєкт будівництва нового флоту для України. Ми реалізуємо всі намічені плани. Наша мета – це створення в Україні повноцінної бази для обслуговування і будівництва кораблів", - сказав він.
Також Зеленський згадав про новий протичовновий корвет типу Ada "Гетьман Іван Мазепа", який 2 жовтня спустили на воду у Туреччині.
"Його будівництво почалось іще у 21-му році й у визначений час буде завершено. Вважаю дуже символічним, що він отримав саме таке імʼя. Попри століття російської брехливої пропаганди, історична правда й справедливість все одно перемагають", - додав він.
- 18 серпня першому корвету класу Ada Військово-морських сил присвоїли ім’я "Гетьман Іван Мазепа". Роботи зі створення нового українського корвета розпочалися у січні 2021 року, була нарізана сталь та формувалися секції. У вересні 2021 року відбулася закладка корабля типу Ada для ВМС України в Туреччині. На той час було вже сформовано 13 секцій та кіль корабля.
- Відомо, що корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada буде адаптований до всіх наявних типів протикорабельних ракет. Планується, що його ухвалять до складу ВМФ України у 2024 році.
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