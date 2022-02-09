"Наша влада нечітко артикулює": політтехнолог Голобуцький пояснив увагу Заходу до російського трактування Мінських угод

Про це він заявив у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.



"Проблема в тому, що наша влада так нечітко артикулює проблематику, пов'язану з Мінськими домовленостями, що в західних партнерів виникає бажання трактувати їх саме в російському розумінні", - сказав Голобуцький.



Він зазначив, що в України достатньо сильна позиція всі ці роки була, принаймні до 2019 року, коли трохи помінялась оптика на Мінські домовленості.



"Позиція чітка - порушує Мінські домовленості Росія, не виконуючи безпекові питання. Більше того, це робиться постійно, беремо, наприклад, роздачу паспортів. Там не йде мова про автономію. Там багато чого нема, що іноді виникає певна інформаційна маніпуляція. І іноді українська влада підіграє у цьому, хоча це не вигідно для України. Треба постійно казати, що хай виконають безпекові, а потім почнемо говорити про інші пункти", - підсумував політтехнолог.

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